Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.

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Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Технологии Google отменит первоапрельские шутки из-за пандемии Компания решила отойти от традиций «из уважения ко всем тем, кто борется с пандемией COVID-19 (прим. коронавирусной инфекцией нового типа)».

Политика Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Шоу-бизнес Рудковская резко ответила подписчице на критику Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.

Общество В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.

Общество Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт "Храброво", сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.