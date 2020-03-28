Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruЧеферин рассказал, когда начнется Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
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Президент УЕФА — о пандемии коронавируса: никто не знает, когда всё это кончится

Чемпионат07:34

Президент УЕФА: «Мы потеряем сезон, если не начнём играть до конца июня»

Sport.ru12:13

«Мы найдем лучшее решение для лиг и клубов». Глава УЕФА назвал варианты возобновления сезона

Sport24.ru06:36

Чеферин о возобновлении сезона: «Можем начать до конца июня. Если позже, сезон, вероятно, будет потерян»

Sports.ru10:11

Глава УЕФА рассказал о возможных вариантах возобновления сезона

РИА Новости07:13

Александер Чеферин: «Можно возобновить сезон в конце июня. Если позднее — сезон будет потерян»

Спорт-Экспресс11:30

Чеферин: «Не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей»

Soccer.ru05:43
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество

В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Mockva.ru 10:59
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 11:08
Гаджеты

Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Российская газета вчера в 08:00
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Авто

Из-за коронавируса Volkswagen каждую неделю теряет до 2 млрд евро

Каждую неделю немецкий автопроизводитель теряет около 2 млрд евро из-за пандемии вируса COVID-19.
AvtoVolgograda.ru 07:17
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 09:13
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Футбол

Футболисты «Спартака» подписали документы о запрете выезда из Москвы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал рассказал, что игроки команды подписали документ о запрете выезда за пределы Москвы из-за коронавируса.
News.ru 12:53
Технологии

Google отменит первоапрельские шутки из-за пандемии

Компания решила отойти от традиций «из уважения ко всем тем, кто борется с пандемией COVID-19 (прим. коронавирусной инфекцией нового типа)».
Ferra 13:52
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Рудковская резко ответила подписчице на критику

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
Народные новости 02:27
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
ФАН 14:03
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Общество

Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости

Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт "Храброво", сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости.
Новый Калининград.Ru 13:14
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor вчера в 03:07
Общество

В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Gazeta.SPb 05:08
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
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