Коронавирус
Soccer.ruЧеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
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Общество
В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов
Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Гаджеты
Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Авто
Из-за коронавируса Volkswagen каждую неделю теряет до 2 млрд евро
Каждую неделю немецкий автопроизводитель теряет около 2 млрд евро из-за пандемии вируса COVID-19.
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Футбол
Футболисты «Спартака» подписали документы о запрете выезда из Москвы
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал рассказал, что игроки команды подписали документ о запрете выезда за пределы Москвы из-за коронавируса.
Технологии
Google отменит первоапрельские шутки из-за пандемии
Компания решила отойти от традиций «из уважения ко всем тем, кто борется с пандемией COVID-19 (прим. коронавирусной инфекцией нового типа)».
Политика
Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев
Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Шоу-бизнес
Рудковская резко ответила подписчице на критику
Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью
Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
Общество
Почта России вводит особый режим работы с 30 марта
С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Общество
Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости
Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт "Храброво", сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Общество
В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.