Футбол
Петербургский дневникЧеферин пригласил Владимира Путина на церемонию открытия Евро-2020
Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу. Она состоится 12 июня 2020 года на «Стадио Олимпико» в Риме.
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Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
Здоровье
Названы продукты, которые вредно есть утром натощак
Диетологи заверяют, что не все продукты позволительно есть утром натощак. Более того, некоторые из них таят угрозу здоровью.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Общество
Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека
Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
Шоу-бизнес
Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Экономика
Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Футбол
Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.
Авто
BMW представила заряженное 4-дверное купе M8 Gran Coupe
Баварская компания BMW официально представила новое заряженное 4-дверной купе M8 Gran Coupe.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Происшествия
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Единоборства
Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»
Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
Транспорт
В Москве пробки достигли десяти баллов
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Футбол