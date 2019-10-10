Футбол
Петербургский дневникЧеферин пригласил Владимира Путина на церемонию открытия Евро-2020
Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу. Она состоится 12 июня 2020 года на «Стадио Олимпико» в Риме.
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Политика
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа
"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
ЖКХ
Москвичам пообещали отключение горячей воды
Летом 2018 года москвичи возложили похоронный венок с надписью «Горячая вода — помним, любим, скорбим» к памятнику у здания Мосводоканала.
Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Армия и оружие
Трамп заявил, что находится в контакте с Анкарой и курдами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в контакте с Турцией и сирийскими курдами в связи с турецкой операцией на севере Сирии.
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Шоу-бизнес
Герцег рассказала о своих чувствах к Меладзе
Модель и солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которую многие считают соперницей Веры Брежневой, рассказала о своих чувствах к композитору Константину Меладзе.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Политика
Соловьев оценил пресс-марафон Зеленского
В ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко стремится стать лидером нового Майдана, предложил ввести миротворцев на границе с Россией, оценил возможность вернуть Донбасс и отобрать Крым военным путем, а также озвучил «план Б» по урегулированию ситуации в стране.
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Политика
В США арестованы помощники адвоката Трампа в расследовании против Байдена
По уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США арестованы два иностранца, которые помогли адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с делами, связанными с Украиной, пишут американские СМИ.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).