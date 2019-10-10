Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникЧеферин пригласил Владимира Путина на церемонию открытия Евро-2020

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу. Она состоится 12 июня 2020 года на «Стадио Олимпико» в Риме.
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Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

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