Футбол

Ставка TVСтавка TVЧехия - Косово: прогноз Тимофея Антропова 14 ноября 2019

Чехия — Косово
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Доосан-Арена»
15′
Анель Рашкай
23′
Фидан Алити
Ян Боржил
31′
32′
Атде Нухиу
46′
Анель Рашкай
Бесар Халими
49′
Атде Нухиу
Томаш Соучек
55′
Михал Крменчик
Зденек Ондрашек
61′
Алекс Крал
71′
Лукаш Масопуст
Петр Шевчик
76′
77′
Флоран Хадерджонай
Эдон Жегрова
Андрей Челюстка
79′
85′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
Якуб Янкто
Павел Кадержабек
90′+1′
90′+2′
Эдон Жегрова
В очередном матче программы квалификационного раунда отбора к чемпионату Европы 2020 встречаются сборные Чехии против сборной Косово. Сложно говорить что-то об этом матче много, но условия заставляют меня это сделать.
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