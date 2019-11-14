Футбол
Ставка TVЧехия - Косово: прогноз Тимофея Антропова 14 ноября 2019
|15′
Анель Рашкай
|23′
Фидан Алити
Ян Боржил
|31′
|32′
Атде Нухиу
|46′
Анель Рашкай
Бесар Халими
|49′
Атде Нухиу
Томаш Соучек
|55′
Михал Крменчик
Зденек Ондрашек
|61′
Алекс Крал
|71′
Лукаш Масопуст
Петр Шевчик
|76′
|77′
Флоран Хадерджонай
Эдон Жегрова
Андрей Челюстка
|79′
|85′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
Якуб Янкто
Павел Кадержабек
|90′+1′
|90′+2′
Эдон Жегрова
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
13
Шевчик
21
Крал
8
Дарида
15
Соучек
2
Кадержабек
9
Ондрашек
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
22
Жегрова
8
Халими
11
Рашани
14
Бериша
7
Рашица
21
Нухиу
Косово
Расстановка 4‑5‑1
В очередном матче программы квалификационного раунда отбора к чемпионату Европы 2020 встречаются сборные Чехии против сборной Косово. Сложно говорить что-то об этом матче много, но условия заставляют меня это сделать.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
АМИТЕЛ вчера в 05:14
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Экономика
Росстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России
В среду, 13 ноября, стало известно, что по предварительной оценке Росстата рост ВВП России в третьем квартале 2019 года ускорился до 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Форпост Северо-Запад 13 ноября в 10:54
Происшествия
В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает Москва 24.
Аргументы и Факты 05:56
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Общество
«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.
РИА Новости вчера в 22:02
Кино
«Джокер» достиг отметки в 1 млрд долларов кассовых сборов
Экономика сегодня 13:15
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ 15:58
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль 15:02
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Спорт
Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru 05:54
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости 10:35
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском 13:03
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Тульская служба новостей 13:44
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Профиль 08:55
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС 13 ноября в 21:17
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета 08:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
Общество
Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных
Красная весна 13 ноября в 14:46