Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч седьмого тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии. Ставка: обе забьют за 2.0 или Чехия забьёт за 1.75 или Англия выиграет в обоих таймах за 3.4.

Все про Спорт ру

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Политика Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Происшествия В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.

Киберспорт Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.

Политика NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.

Экономика Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Экономика США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30% Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.

Футбол Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".

Экономика Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.