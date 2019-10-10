Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧехия — Англия: прогноз Ильи Казакова на отборочную встречу Евро-2020

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч седьмого тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии. Ставка: обе забьют за 2.0 или Чехия забьёт за 1.75 или Англия выиграет в обоих таймах за 3.4.
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