Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.

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