Хоккей
Спорт-ЭкспрессЧехия — Россия 1:0 (3-й период)
Чехия—
Россия
1 – 0
3-й период
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап
Ян Коварж
|11'
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Юниорская сборная России уверенно обыграла команду США в финале Мирового кубка вызова — 6:2. В составе победителей отличились Федор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров. В последних трех матчах россияне забросили 18 шайб.
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