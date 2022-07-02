Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает возможность заменить российские газовые поставки после того, как президент России Владимир Путин принял решение о специальных экономических мерах в отношении «Сахалин-2», пишет Bloomberg со ссылкой на японского министра торговли Коити Хагиуду.
Alphabet Workers Union — группа, представляющая более 800 человек, которые работают в материнской компании Google, Alphabet, 28 июня потребовала, чтобы поисковый гигант удалил все личные данные, которые правоохранительные органы могут попытаться использовать для судебного преследования тех, кто делает аборты.