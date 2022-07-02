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Чехия купила газ для госрезерва на $360,2 млн

Природный газ впервые включили в состав госрезерва Чехии.
Газета.Ru
Газ для госрезерва поступил в подземные хранилища.
ТАСС
Процесс заполнение газом чешских подземных газохранилищ продолжается.
ТАСС
Государственное управление материальных резервов, согласно агентству, вскоре закупит 75 тыс. тонн нефти за $50 млн.
ТАСС

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ČTK: Чехия впервые закупила газ для госрезерва на сумму 360,2 миллиона долларов
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Чехия купила газ для госрезерва на $360,2 млн
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