Alphabet Workers Union — группа, представляющая более 800 человек, которые работают в материнской компании Google, Alphabet, 28 июня потребовала, чтобы поисковый гигант удалил все личные данные, которые правоохранительные органы могут попытаться использовать для судебного преследования тех, кто делает аборты.