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Чехия купила газ для госрезерва на $360,2 млн

Газ для госрезерва поступил в подземные хранилища.
ТАСС
Агентство уточняет, что решение о покупке связано с ситуацией на Украине, власти опасаются прекращения поставок газа из РФ.
Life.ru
Процесс заполнение газом чешских подземных газохранилищ продолжается.
ТАСС
Государственное управление материальных резервов, согласно агентству, вскоре закупит 75 тыс. тонн нефти за $50 млн.
ТАСС

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Чехия приобрела газ для госрезерва на $360,2 млн
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