Исходя из текста публикации, следует, что взрывы были вызваны работой подразделений противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, уничтоживших группу нацеленных на обстрел жилых районов города ракет.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри, ранее объявивший о завершении карьеры, бросил вызов исландскому актеру Хафтору Бьернссону, известному по роли Григора Клигана — гиганта из сериала «Игры Престолов».