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Чехия может потребовать от России почти €40 млн за ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.В источнике

С чего всё началось

Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения
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