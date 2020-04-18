Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась накануне в Петербурге перед зданием генконсульства страны.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел Чехии передало в российское посольство ноту из-за демонстрации, которая прошла перед зданием генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге.

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