Политика

Lenta.ruLenta.ruЧехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель чешского ведомства Зузана Штихова в беседе с РИА Новости.
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МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась накануне в Петербурге перед зданием генконсульства страны.
РИА Новости12:44

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МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

РИА Новости12:44

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Lenta.ru17:53

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

RT на русском16:34

МИД Чехии направил России ноту

Рамблер13:16

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед ее консульством

Телеканал 360°18:57
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Безработным России установили максимальные выплаты

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В Красноярском крае коронавирус обнаружили еще у 29 человек

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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

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Газета.Ru 19:38
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Швецию вывозит кривая заболеваемости

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Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
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В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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Здоровье

Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу

Пироговский центр стал первой федеральной клиникой, где проводились тесты на антитела к коронавирусу.
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В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
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Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот

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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Продажу алкоголя в кафе в жилых домах запретила Госдума

В России ввели запрет на продажу спиртного в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, площадь которых менее 20 кв. метров, пишет РИА Новости.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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