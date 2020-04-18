Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась накануне в Петербурге перед зданием генконсульства страны.

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Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель чешского ведомства Зузана Штихова в беседе с РИА Новости.

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