Политика
Lenta.ruЧехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель чешского ведомства Зузана Штихова в беседе с РИА Новости.
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Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась накануне в Петербурге перед зданием генконсульства страны.РИА Новости12:44
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