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Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице

Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.
РИА Новости
Чешские специалисты сейчас проверяют версию, что взрывы произошли из-за сработанной мины-ловушки, якобы установленной сотрудниками российской военной разведки.
Политическая Экспертиза
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства страны.
РИА Новости
В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
РИА Новости

С чего всё началось

Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице
Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.
РИА Новости17:42

Подробнее о событии

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