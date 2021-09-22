РИА НовостиЧехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во ВрбетицеРасследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.РИА НовостиЧешские специалисты сейчас проверяют версию, что взрывы произошли из-за сработанной мины-ловушки, якобы установленной сотрудниками российской военной разведки.Политическая ЭкспертизаВ середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства страны.РИА НовостиВ ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаИзвестияГазета.RuРосбалтОбщественная служба новостейРЕН ТВЦарьградС чего всё началосьЧехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во ВрбетицеРасследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.РИА Новости17:42Подробнее о событииВласти Чехии направили в Россию просьбу о правовой поддержке по делу о взрывах во ВрбетицеМосковский Комсомолец23:57Чехия направила России запрос о правовой поддержке по делу о взрывах во ВрбетицеРосбалт18:20Чехия обратилась к РФ за юридической помощью по делу о взрывах во ВрбетицеNews.ru18:27Чехия запросила у России поддержку в расследовании дела о ВрбетицеРЕН ТВ18:48Чехия попросила Россию о правовой поддержке по расследованию взрывов во ВрбетицеГазета.Ru18:17Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во ВрбетицеРИА Новости17:42Чешская прокуратура отказалась прогнозировать сроки расследования дела о ВрбетицеТАССвчера в 16:19Показать ещёОценить120Поделиться