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Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице

Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.
РИА Новости
Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые мы уже получили, и ожидаем следующие.
News.ru
Просьба о юридической помощи была направлена и в Россию.
Известия
7 августа министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока Россия не исключит республику из списка недружественных стран.
Известия

С чего всё началось

Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице
Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.
РИА Новости17:42

Подробнее о событии

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