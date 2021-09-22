Американские ученые в рамках своего нового исследования разработали систему на основе нескольких математических моделей и методик, которая учитывает несколько факторов химической переработки: необходимое оборудование, технологические процессы, источники энергии, экологические последствия и запросы рынка.
Затраты России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся на 300 млрд руб. в 2022–2024 годах относительно запланированных в предыдущем бюджете показателей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, которую изучил РБК.