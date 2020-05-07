Политика

КомпанияКомпанияЧехия назвала возможный срок открытия границы для россиян

В ближайшее время Чехия начнет постепенно открывать границы для иностранцев, однако сообщение с Россией будет восстановлено не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом сообщил глава МИД Чехии Томаш Петржичек. По его словам, прежде всего страна возобновит поездки граждан в соседние страны.
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Глава МИД Чехии назвал примерный срок открытия границы для россиян

Известия02:52

Назван возможный срок открытия чешской границы для россиян

Мой Брянск02:39

Чехия назвала возможный срок открытия границы для россиян

Компания02:28

В Чехии назвали примерные сроки открытия границ для россиян

Expert.ru01:55

Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян

РБК01:08
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Политика

Эксперты: Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы

«Полагаю, Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы», - заявил Хазин в беседе с журналистами издания «Бизнес Online».
Век вчера в 02:25
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Общество

Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
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Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
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Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Общество

Снятие режима ограничений в Самарской области обсудил Дмитрий Азаров

Исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании Самарской области, будет приниматься решение о возможности снятии режима ограничений.
ГТРК Самара 02:45
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Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК вчера в 16:56
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Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

РИА Новости 02:54
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Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

По данным РИА Новости, в среду на заседании городского парламента будет рассмотрен вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу.
ПолитРоссия 05 мая в 10:15
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
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Космос

Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно

Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
AstroNews.ru 05 мая в 12:14
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
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Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН вчера в 04:28
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
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Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
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В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

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