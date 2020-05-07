Политика
КомпанияЧехия назвала возможный срок открытия границы для россиян
В ближайшее время Чехия начнет постепенно открывать границы для иностранцев, однако сообщение с Россией будет восстановлено не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом сообщил глава МИД Чехии Томаш Петржичек. По его словам, прежде всего страна возобновит поездки граждан в соседние страны.
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Политика
Эксперты: Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы
«Полагаю, Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы», - заявил Хазин в беседе с журналистами издания «Бизнес Online».
Век вчера в 02:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
Снятие режима ограничений в Самарской области обсудил Дмитрий Азаров
Исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании Самарской области, будет приниматься решение о возможности снятии режима ограничений.
ГТРК Самара 02:45
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
РБК вчера в 16:56
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку
По данным РИА Новости, в среду на заседании городского парламента будет рассмотрен вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу.
ПолитРоссия 05 мая в 10:15
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Космос
Китай сообщил, что запуск новой космической ракеты прошел успешно
Ракета Long March 5B взлетела с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через восемь минут беспилотный космический корабль-прототип успешно отделился и вышел на запланированную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
AstroNews.ru 05 мая в 12:14
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Шоу-бизнес
Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу
ФАН вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19