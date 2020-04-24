Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 123

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 842

Общество В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона. 21

Общество Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов. 9

Экономика В России на треть упал спрос на бензин Объемы покупок гражданами России бензина в период самоизоляции сократился на треть, 24 апреля сообщает ВТБ и оператор фискальных данных «Первый ОФД». 14

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года. 5

Общество В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Футбол Месси назван лучшим футболистом мира за последние 25 лет Барселона, Испания, 24 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Лучшим футболистом за последние 25 лет признан нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 50

Путешествия Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства. 11

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Космос Curiosity, 2740-2741 день: Максимально используем эту остановку План для 2740 и 2741 дня сфокусирован на диагностике проблемы с увеличительной камерой MAHLI, но пока мы сидим на одном месте, мы планируем собирать множество данных дистанционного зондирования области вокруг ровера.

Единоборства Боец ММА выпустил клип с критикой Хабиба Нурмагомедова Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов на своем YouTube-канале опубликовал клип с песней "Король лицемерия", посвященной чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. 4