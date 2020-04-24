Общество
Вести.RuЧехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. Об этом заявил министр здравоохранения страны.
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Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Политика
Путина попросили не переносить День окончания Второй мировой
На портале change.org появилась петиция комитета «Матери Беслана» против переноса на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Победа РФ 21 апреля в 09:02
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Музыка
Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса
Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50
Здоровье
В Саратовской области выписали 34 переболевших коронавирусом человека
Количество выписанных пациентов, переболевших коронавирусом, в Саратовской области увеличилось до 34 человек.
Регион 64 05:29
Общество
В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
Общество
Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля
Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
Общество
В Белом доме предложили лечить коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на брифинге, тут же предложил лечить больных коронавирусом при помощи ультрафиолетового излучения.
ForPost 02:53
Экономика
В России на треть упал спрос на бензин
Объемы покупок гражданами России бензина в период самоизоляции сократился на треть, 24 апреля сообщает ВТБ и оператор фискальных данных «Первый ОФД».
ИА Красная Весна 04:25
Происшествия
Замминистра культуры Москвы нашли мёртвым в Крыму
Заместителя директора Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мёртвым в Крыму.
Независимое телевидение Севастополя 22 апреля в 08:28
Гаджеты
Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE
По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
3DNews 02:00
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» планируют обмен полузащитниками
«Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры по обмену центральными полузащитниками, передает RAC-1.
Матч ТВ 04:23
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Наука
Человеку с киберпротезом руки впервые смогли вернуть осязание
ТАСС Наука вчера в 12:32
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Футбол
Месси назван лучшим футболистом мира за последние 25 лет
Барселона, Испания, 24 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Лучшим футболистом за последние 25 лет признан нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
REGNUM 05:03
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Путешествия
Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет
Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
Газета.Ru 05:00
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Космос
Curiosity, 2740-2741 день: Максимально используем эту остановку
План для 2740 и 2741 дня сфокусирован на диагностике проблемы с увеличительной камерой MAHLI, но пока мы сидим на одном месте, мы планируем собирать множество данных дистанционного зондирования области вокруг ровера.
AstroNews.ru вчера в 05:40
Единоборства
Боец ММА выпустил клип с критикой Хабиба Нурмагомедова
Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов на своем YouTube-канале опубликовал клип с песней "Король лицемерия", посвященной чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Piter.tv 05:07
Гаджеты
Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется
Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04