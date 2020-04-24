Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Выезд за границу жителям Чехии разрешили с 24 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

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