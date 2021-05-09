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Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.В источнике

С чего всё началось

Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения
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Подробнее о событии

Чехия потребует от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице

RT на русскомвчера в 16:09

Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

РБКвчера в 15:22

Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице

Lenta.ruвчера в 12:46

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Интерфаксвчера в 14:35

Чехия потребует от России около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице

РИА Новостивчера в 14:13

Чехия потребует у России компенсацию из-за взрывов во Врбетице

Коммерсантъвчера в 15:06

Чехия намерена требовать от России возмещение ущерба за взрывы во Врбетице

Новостной фронтвчера в 07:36
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