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Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

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Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.В источнике

С чего всё началось

Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения
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