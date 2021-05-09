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Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

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С чего всё началось Власти Чехии намерены потребовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения РБК 15:22