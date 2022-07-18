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Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза с учетом новых угроз

Глава МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Ян Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз".
РИА Новости
Евросоюз должен пересмотреть свою политику и меры по отношению к России.
URA.Ru
"Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам", - пояснил Липавский.
РИА Новости
Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.
РИА Новости

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В ЕС предложили пересмотреть основы взаимоотношений с Россией
ИА Красная Весна04:18
Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза с учетом новых угроз
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