Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией. Об этом говорится в заявлении высшего государственного руководства европейской страны, передает РИА Новости.

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

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