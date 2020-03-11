Политика

Lenta.ruLenta.ruЧехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией. Об этом говорится в заявлении высшего государственного руководства европейской страны, передает РИА Новости.
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Чехия готова к разблокировке отношений с Россией

РИА Новости14:27

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Lenta.ru15:13

В Чехии заявили, что готовы к переговорам с Россией для разблокировки отношений

ТАСС18:00

Власти Чехии сообщили о готовности к переговорам с Россией для разблокировки отношений

Газета.Ru18:30

"Готовы наладить отношения с Россией, но...": Чехия хочет переговоров с Москвой

Царьград16:03

Чехия выразила готовность разблокировать отношения с Россией

Московский Комсомолец18:54

В Чехии заявили о готовности к «разблокировке отношений» с Россией

Комсомольская правда18:25
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:16, Ашберн
Здоровье

Главный врач больницы Пирогова попал под наблюдение из-за коронавируса

В рекомендательных документах Италия не включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаков заболевания при возвращении, — сообщили в областном Минздраве.
63.ru 07:45
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета 21:18
Футбол

«Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль

В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.
Нева Спорт 14:21
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru 19:43
Армия и оружие

Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны

В среду 11 марта президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны государства, которым стал Андрей Таран.
Военное дело 06:44
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Культура

Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
REGNUM 01:43
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Футбол

В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса

Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
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У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 21:55
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости 17:59
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 09:41
Происшествия

Сотрудникам торговой компании в Кузбассе недовыплатили 1 млн рублей

Перед 17 сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 1 млн рублей.
КузПресс вчера в 21:00
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
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Политика

США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
RT на русском 21:39
Политика

Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом

Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом.
ФАН 13:03
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Спорт

Большунов благодаря коронавирусу выиграл Кубок мира

Отмечается, что завоеванный Большуновым Кубок мира по лыжным гонкам — первый в современной истории России.
Рамблер 03:15
Здоровье

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Плюс один +1 вчера в 12:01
Политика

Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Русская Планета 02:15
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ 22:18
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Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина

Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
News.ru 13:35
Происшествия

Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек

Напомним, в результате столкновения на федеральной трассе М-4 "Дон" микроавтобуса и фуры на месте погибли четыре человека.
Российская газета 09:06
Транспорт

Новосибирские перевозчики пожаловались на дефицит трекеров в «Платоне»

По словам Трунаева, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» [оператор системы «Платон»] не может предоставить перевозчикам бортовые трекеры.
РБК Новосибирск 05:40
Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс 15:55
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Хоккей

Тренер «Салавата Юлаева»: все игры серии с «Авангардом» были упорные

Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над омским "Авангардом" в серии первого раунда плей-офф КХЛ похвалил соперника за упорную борьбу.
РИА Новости 15:13
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