Политика
Lenta.ruЧехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией. Об этом говорится в заявлении высшего государственного руководства европейской страны, передает РИА Новости.
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Здоровье
Главный врач больницы Пирогова попал под наблюдение из-за коронавируса
В рекомендательных документах Италия не включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаков заболевания при возвращении, — сообщили в областном Минздраве.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Футбол
«Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль
В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Армия и оружие
Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны
В среду 11 марта президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны государства, которым стал Андрей Таран.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Футбол
В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса
Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Происшествия
Сотрудникам торговой компании в Кузбассе недовыплатили 1 млн рублей
Перед 17 сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 1 млн рублей.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Политика
Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом
Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Спорт
Большунов благодаря коронавирусу выиграл Кубок мира
Отмечается, что завоеванный Большуновым Кубок мира по лыжным гонкам — первый в современной истории России.
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Политика
Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ
Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Политика
Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина
Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек
Напомним, в результате столкновения на федеральной трассе М-4 "Дон" микроавтобуса и фуры на месте погибли четыре человека.
Транспорт
Новосибирские перевозчики пожаловались на дефицит трекеров в «Платоне»
По словам Трунаева, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» [оператор системы «Платон»] не может предоставить перевозчикам бортовые трекеры.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Хоккей
Тренер «Салавата Юлаева»: все игры серии с «Авангардом» были упорные
Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над омским "Авангардом" в серии первого раунда плей-офф КХЛ похвалил соперника за упорную борьбу.