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Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице

Чехия потребует от России не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.В источнике
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С чего всё началось

«В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает «Чешское телевидение
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