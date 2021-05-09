Чехия потребует от России не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

С чего всё началось «В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает « Чешское телевидение ». Взгляд.ру 13:26