Общество
Новый Калининград.RuЧехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
Новый Калининград В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу. Кроме того, запрещен въезд на территорию страны всем, за исключением тех граждан, кто имеет вид на жительство в республике.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Культура
Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Общество
В Татарстане ввели особый режим из-за коронавируса
В Татарстане по поручению президента РТ Рустама Минниханова был введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который будет действовать до 15 апреля.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Политика
Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Кино
Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год
Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Общество
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Футбол
Ещё четыре игрока «Сампдории» заболели коронавирусом
Уже пять футболистов итальянской «Сампдории» сдали положительный результат на коронавирус.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Происшествия
В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин
Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Футбол
Кашшаи нашел ошибку Иванова в эпизоде с удалением Понсе
По мнению Кашшаи, Иванов ошибся, показав Понсе вторую желтую карточку. Однако это была его единственная ошибка.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
Авто
В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в начальной комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.