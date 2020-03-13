Новый Калининград В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу. Кроме того, запрещен въезд на территорию страны всем, за исключением тех граждан, кто имеет вид на жительство в республике.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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Общество В Татарстане ввели особый режим из-за коронавируса В Татарстане по поручению президента РТ Рустама Минниханова был введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который будет действовать до 15 апреля.

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Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.

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Происшествия В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.