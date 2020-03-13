Общество

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuЧехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев

Новый Калининград В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу. Кроме того, запрещен въезд на территорию страны всем, за исключением тех граждан, кто имеет вид на жительство в республике.
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Власти Чехии из-за коронавируса запретили своим гражданам выезд из страны

РБК08:12

Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам

Комсомольская правда10:39

Чехия стала первой за десятилетия страной Европы, закрывшей свои границы для свободного пересечения

Эхо Москвы10:30

Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

ТАСС09:43

Чехия объявила о закрытии государственных границ из-за коронавируса

РЕН ТВ07:53

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Интерфакс07:45

Прага перекрывает границы на въезд и выезд

Коммерсантъ08:16
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