Подводя итог, хочу напомнить, что невмешательство в наши внутренние дела и дружественное сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимопонимания и партнерства записаны в самую первую статью Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

с чего всё началось

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, в чешское посольство в Москве будут направлены сотрудники службы безопасности из российского МИДа.

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

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