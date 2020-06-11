Политика

Lenta.ruLenta.ruЧехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. Об этом РБК сообщили в чешском министерстве иностранных дел. В ведомстве указали, что согласились на предложение обсудить противоречия.
Читать в источнике
Комментировать128
с чего всё началось

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
РБК11:00

Подробнее о событии

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

РИА Новости10:04

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

РБК11:00

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

Известиявчера в 04:42

МИД Чехии готов обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

ТК Звезда10:38

Чехия готова к переговорам с Россией по памятнику маршалу Коневу

URA.Ru10:07

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Lenta.ru08:54

Чехия дала согласие обсудить ситуацию вокруг сноса памятника Коневу

РЕН ТВ11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к работе

Пресс-секретарь отметил, что Путин «работает постоянно», и, по словам Пескова, «глава государства вообще не может делать перерывов».
RT на русском 09:22
59
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
144
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
36
Экономика

Экономисты назвали четыре способа увеличения пенсии для россиян

У каждого россиянина есть как минимум четыре способа увеличить свои накопления на старость, утверждают экономисты.
Life.ru 08:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
465
Политика

Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Здоровье

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК 10:16
Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Автоновости дня 03:14
1
Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:31
2
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
414
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
81
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
1,2K
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
36
Общество

Обзор Desperados III. Великолепная пятёрка

Близкие по духу Desperados: Wanted Dead or Alive Commandos 3: Destination Berlin Shadow Tactics: Blades of the Shogun Helldorado Soldiers of Anarchy Почти двадцать лет назад фанаты тактических стратегий встретили Desperados: Wanted Dead or Alive под шум аплодисментов.
Игромания.ру 11:00
Общество

Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 06:40
6
Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру 11:06
Космос

Учёные заявили о новой катастрофе через неделю

Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
SterlitamakTime.ru 09:54
2
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
520
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,7K
Происшествия

Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве

ТАСС 09:37
Путешествия

Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля

Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля.
NewInform 03:39
503
Политика

Twitter заблокировал более 1 тыс. российских аккаунтов

Среди 1.152 учетных записей российских пользователей, заблокированных Twitter, оказались, в частности, аккаунты электронного СМИ «Актуальная политика».
Профиль вчера в 21:00
76
Общество

Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Футбол

Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году.
RT на русском 10:21
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Здоровье

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
1
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
386
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Lenta.ru 10:21
133
Политика

ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
37
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозовых дождях с градом и сильном ветре

ТАСС вчера в 03:25
85
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное