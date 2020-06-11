Политика
Lenta.ruЧехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу
Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. Об этом РБК сообщили в чешском министерстве иностранных дел. В ведомстве указали, что согласились на предложение обсудить противоречия.
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с чего всё началось
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.РБК11:00
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Газета.Ru 02:36
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Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
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Среди 1.152 учетных записей российских пользователей, заблокированных Twitter, оказались, в частности, аккаунты электронного СМИ «Актуальная политика».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
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Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы
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ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11