Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.

с чего всё началось

Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. Об этом РБК сообщили в чешском министерстве иностранных дел. В ведомстве указали, что согласились на предложение обсудить противоречия.

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