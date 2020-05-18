Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минобороны объяснили отказ тем, что памятник находится в собственности муниципалитета, а не военного ведомства.

Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу

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