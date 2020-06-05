Политика

КоммерсантъКоммерсантъЧехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

Прага приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Об этом в пятницу в ходе экстренной пресс-конференция сообщили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек.
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Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

Коммерсантъ07:54

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

RT на русском08:03

Чехия выслала двух российских дипломатов из-за дела с рицином

РБК08:02

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

РЕН ТВ07:58

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

РИА Новости08:18

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

ТАСС07:40

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Известия07:39
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Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

ПолитРоссия 07:57
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru вчера в 06:04
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
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Культура

«Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля

«Сделаем по два показа, чтобы ограничить количество зрителей и посадочных мест», - поделилась своими предположениями Елизавета Барышникова.
Псковская Лента Новостей 07:28
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
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Футбол

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
Авто

«АвтоВАЗ» покинул европейский рынок

Главный европейский дистрибьютор Lada рассказал в интервью «Газете.Ru» об уходе бренда с европейского рынка.
Финансовая газета 03 июня в 08:05
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Кино

Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
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Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Происшествия

Полицейские в Магнитогорске избили дубинкой мужчину без маски

Вести.Ru 04:13
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Здоровье

Лекарство от коронавируса может поступить в клиники 11 июня

Первые партии российского лекарства от коронавирусной инфекции могут поступить в клиники уже 11 июня.
Муравленко 24 02 июня в 12:49
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Происшествия

Годовалая девочка из Запорожья скончалась в нелегальном детском саду

NewInform 02:19
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Экономика

Более 2200 предпринимателей Новосибирской области получат господдержку

В Новосибирской области одобрены порядка 2200 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) об отсрочке кредитных платежей и реструктуризации кредитов.
Российская газета 06:38
Происшествия

МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко

Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
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Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
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Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Тарантас Ньюс 07:00
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Общество

Обозначены сроки открытия пляжей на курортах России

Публичные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ForPost 05:24
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Общество

Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске

Ущерб природе из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и добавила, что проверка завершится до 26 июня.
РИА Новости 08:14
Политика

Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США

RuNews24.ru 05:47
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