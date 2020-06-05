Политика
КоммерсантъЧехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
Прага приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Об этом в пятницу в ходе экстренной пресс-конференция сообщили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек.
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Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
ПолитРоссия 07:57
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Культура
«Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля
«Сделаем по два показа, чтобы ограничить количество зрителей и посадочных мест», - поделилась своими предположениями Елизавета Барышникова.
Псковская Лента Новостей 07:28
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
Авто
«АвтоВАЗ» покинул европейский рынок
Главный европейский дистрибьютор Lada рассказал в интервью «Газете.Ru» об уходе бренда с европейского рынка.
Финансовая газета 03 июня в 08:05
Кино
Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Здоровье
Лекарство от коронавируса может поступить в клиники 11 июня
Первые партии российского лекарства от коронавирусной инфекции могут поступить в клиники уже 11 июня.
Муравленко 24 02 июня в 12:49
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Экономика
Более 2200 предпринимателей Новосибирской области получат господдержку
В Новосибирской области одобрены порядка 2200 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) об отсрочке кредитных платежей и реструктуризации кредитов.
Российская газета 06:38
Происшествия
МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко
Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Тарантас Ньюс 07:00
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Обозначены сроки открытия пляжей на курортах России
Публичные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ForPost 05:24
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Общество
Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске
Ущерб природе из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и добавила, что проверка завершится до 26 июня.
РИА Новости 08:14
Политика
Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США
RuNews24.ru 05:47