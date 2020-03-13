Общество

Profi.travelProfi.travelЧехия закрыла границу для всех иностранцев

Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике. Кроме того, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам.
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Чехия запретила въезд всех иностранцев и закрыла выезд своим гражданам

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Чехия закрыла границы из-за коронавируса

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Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам

Комсомольская правда10:39

Чехия стала первой за десятилетия страной Европы, закрывшей свои границы для свободного пересечения

Эхо Москвы10:30

Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

ТАСС09:43

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РБК08:12

Прага перекрывает границы на въезд и выезд

Коммерсантъ08:16
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