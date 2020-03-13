Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике. Кроме того, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

Чехия закрыла границу для всех иностранцев

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