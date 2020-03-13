Общество

ИзвестияИзвестияЧехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.
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Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

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Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

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