Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.

Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Здоровье Коронавирус может вызвать мужское бесплодие Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.

Общество Первый случай коронавируса зарегистрировали в Ленобласти В Ленинградской области, в Кудрово зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ленобласти.

Экономика 62 российских региона могут остаться без резервов В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Политика Свердловские инсайды: мэрия Екатеринбурга бурлит Екатеринбургские застройщики требуют своего вице-мэра, свердловский депутат-аптекарь улетел отдыхать с любимой чиновницей, а его коллега-патриот моет золото.

Политика Трамп сделает экстренное обращение из-за коронавируса Ранее стало известно о том, что у лидера Бразилии Жаира Болсонару, который ранее встречался с Трампом, был предварительно выявлен коронавирус.

Происшествия Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии «По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Авто Появилась информация о новой Chevrolet Niva Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.