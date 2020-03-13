Общество

ИзвестияИзвестияЧехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.
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Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

ТАСС09:43

Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам

Комсомольская правда10:39

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Коммерсантъ08:16

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РБК08:12

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РЕН ТВ07:53

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Интерфакс07:45

Чехия стала первой за десятилетия страной Европы, закрывшей свои границы для свободного пересечения

Эхо Москвы10:30
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