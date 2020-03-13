Общество
ИзвестияЧехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.
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Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Здоровье
Коронавирус может вызвать мужское бесплодие
Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрировали в Ленобласти
В Ленинградской области, в Кудрово зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ленобласти.
Экономика
62 российских региона могут остаться без резервов
В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Здоровье
В Екатеринбурге две недели не могут взять анализ на коронавирус у женщины с пневмонией
Жительница Екатеринбурга Елена Бобкова вторую неделю не может добиться, чтобы у ее дочери - 25-летней Елизаветы Ждановой - взяли анализ на коронавирус COVID-19, хотя она действует четко по рекомендованной чиновниками инструкции.
Политика
Свердловские инсайды: мэрия Екатеринбурга бурлит
Екатеринбургские застройщики требуют своего вице-мэра, свердловский депутат-аптекарь улетел отдыхать с любимой чиновницей, а его коллега-патриот моет золото.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Политика
Трамп сделает экстренное обращение из-за коронавируса
Ранее стало известно о том, что у лидера Бразилии Жаира Болсонару, который ранее встречался с Трампом, был предварительно выявлен коронавирус.
Шоу-бизнес
Певице Пелагее присвоено звание заслуженной артистки России
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Политика
В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности
В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Политика
В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом
Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
Игры
Показан релизный трейлер Doom Eternal
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.