Общество

ВедомостиВедомостиЧехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса

Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
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Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

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Чехия и Словакия объявляют ЧП и закрывают границы из-за коронавируса, началась паника

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
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Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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