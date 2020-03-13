Общество
ВедомостиЧехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
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Политика
Казахстан закрыл для граждан выезд в Россию и Киргизию
Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Причиной стала коронавирусная инфекция.
Политика
Юрий Луценко рассказал об украинских героях, узнавших правду о рейсе MH17
В интервью украинскому изданию Овоzrеvатеl Луценко рассказал о группе отважных украинских расследователей, которые чуть ли не под дулами "сепаратистов" смогли докопаться до истины на обломках погибшего лайнера.
Наука
Названы защищающие от болезни Альцгеймера черты характера
Ученые из Женевского университета (Швейцария) назвали черты характера, которые защищают мозг от болезни Альцгеймера.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Происшествия
В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину
Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Автоспорт
«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса
Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама «Формулы-1» перенесены из-за ситуации с глобальным распространением коронавируса.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Малышева назвала главный способ защиты от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева назвала главный принцип профилактики коронавируса.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.