О своей готовности наладить с Россией диалог ранее заявили и представители Польши.

Чехия заявила о готовности к разблокировке отношений с Россией

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Баскетбол НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.