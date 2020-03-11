Политика

Капитал страныКапитал страныЧехия заявила о готовности к разблокировке отношений с Россией

О своей готовности наладить с Россией диалог ранее заявили и представители Польши.
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Чехия выразила готовность разблокировать отношения с Россией

Московский Комсомолецвчера в 18:54

Власти Чехии сообщили о готовности к переговорам с Россией для разблокировки отношений

Газета.Ruвчера в 18:30

Чехия готова к разблокировке отношений с Россией

РИА Новостивчера в 14:27

В Чехии заявили, что готовы к переговорам с Россией для разблокировки отношений

ТАССвчера в 18:00

"Готовы наладить отношения с Россией, но...": Чехия хочет переговоров с Москвой

Царьградвчера в 16:03

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Lenta.ruвчера в 15:13

В Чехии заявили о готовности к «разблокировке отношений» с Россией

Комсомольская правдавчера в 18:25
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Музыка

О песне для Евровидения рассказали участники Little Big

Соловей.Инфо 03:15
Политика

Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Российская газета вчера в 13:00
Политика

«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК 01:39
Общество

Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой

Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии коронавируса, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только «Аэрофлоту» и лишь в семь городов.
Коммерсантъ вчера в 15:10
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы

"На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:32
Финансы

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Известия 03:23
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь-С»

Piter.tv 10 марта в 08:32
Политика

Путин согласился на обнуление президентских сроков

Президент России Владимир Путин сегодня, 10 марта, согласился на обнуление своих президентских сроков.
Новости Брянска 10 марта в 10:10
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом

Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
Дождь вчера в 15:24
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Soccer.ru вчера в 19:43
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Право.ру вчера в 11:43
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Баскетбол

НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
Общество

В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел

Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже прошёл, заявил в четверг официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:25
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снижается более чем на 4%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до $34,34 за баррель.
RT на русском 01:16
Гаджеты

В Роскачестве проверили смарт-часы

АБН 10 марта в 04:44
Политика

США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы

Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
Актуальные Новости 03:24
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Подмосковье

Состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз коронавирус, является удовлетворительным.
News.ru 03:35
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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