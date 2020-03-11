Политика
Капитал страныЧехия заявила о готовности к разблокировке отношений с Россией
О своей готовности наладить с Россией диалог ранее заявили и представители Польши.
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Власти Чехии сообщили о готовности к переговорам с Россией для разблокировки отношений
Газета.Ruвчера в 18:30
"Готовы наладить отношения с Россией, но...": Чехия хочет переговоров с Москвой
Царьградвчера в 16:03
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
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