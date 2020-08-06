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1rnd.ru
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

Сотрудники ФСБ и налоговики нагрянули с обысками в ростовской офис ГК Forte. Крупнейший производитель радиаторов оказался в центре скандала с металлоломом, сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБКвчера в 04:59
Подробнее о событии
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАССвчера в 06:59
161.ru

В ростовских офисах холдинга Forte прошли обыски

161.ruвчера в 09:31
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazetaвчера в 08:55
Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 08:01
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

1rnd.ruвчера в 10:54
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ruвчера в 05:47
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБКвчера в 04:59

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
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