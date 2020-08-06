Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании
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Сотрудники ФСБ и налоговики нагрянули с обысками в ростовской офис ГК Forte. Крупнейший производитель радиаторов оказался в центре скандала с металлоломом, сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.В источнике
С чего всё началось
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБКвчера в 04:59
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