Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

Сотрудники ФСБ и налоговики нагрянули с обысками в ростовской офис ГК Forte. Крупнейший производитель радиаторов оказался в центре скандала с металлоломом, сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.