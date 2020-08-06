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1rnd.ru
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

Сотрудники ФСБ и налоговики нагрянули с обысками в ростовской офис ГК Forte. Крупнейший производитель радиаторов оказался в центре скандала с металлоломом, сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБКвчера в 04:59
Подробнее о событии
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

1rnd.ruвчера в 10:54
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБКвчера в 04:59
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazetaвчера в 08:55
Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 08:01
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАССвчера в 06:59
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ruвчера в 05:47
161.ru

В ростовских офисах холдинга Forte прошли обыски

161.ruвчера в 09:31

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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В Генштабе заявили о реализации США концепции «глобального удара»

Действия США в области стратегических вооружений и выход из ряда международных договоров в области безопасности направлены на реализацию концепции «глобального удара» с применением перспективных, в том числе ядерных, средств.
RT на русском19:07

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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