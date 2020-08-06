Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании
Смотрите также
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Петербургская телебашня погаснет в знак траура по погибшим в Бейруте
Стало известно полное название сиквела «Отряда самоубийц»
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор
Ведомого Су-57 назвали небоеспособным
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Вашингтон снял рекомендации для граждан не ездить за границу
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Бритни Спирс вновь напугала фанатов странным танцем в коротком топе
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
В России запатентовали препарат от коронавируса
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
В России запатентовали препарат от коронавируса
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор
Сотрудники ФСБ и налоговики нагрянули с обысками в ростовской офис ГК Forte. Крупнейший производитель радиаторов оказался в центре скандала с металлоломом, сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров.В источнике
С чего всё началось
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБКвчера в 04:59
Подробнее о событии