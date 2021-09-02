Новый ИИ по КТ предсказывает, как будет развиваться COVID-19 и есть ли риск смерти

В новой работе исследовательская группа во главе с Хироюки Йошидой выяснила, что если ИИ будет неконтролируемо обучаться на результатах компьютерной томографии (КТ), то он сможет с высокой долей вероятности предсказывать, как у пациента будет проходить болезнь.