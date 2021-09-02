Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
Космические достижения Азербайджана В феврале 2013 года Азербайджан запустил на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник Azerspace-1, через год республика отправила в космос спутник для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли с услугами геоинформации Azersky.
В новой работе исследовательская группа во главе с Хироюки Йошидой выяснила, что если ИИ будет неконтролируемо обучаться на результатах компьютерной томографии (КТ), то он сможет с высокой долей вероятности предсказывать, как у пациента будет проходить болезнь.