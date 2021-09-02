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Чекунков: На ВЭФ подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»

Первые сделки по новому механизму государственно-частного партнерства - "дальневосточной концессии" подпишут в рамках VI Восточного экономического форума.
Российская газета
Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток.
РИА Новости
2 сентября состоится сессия клуба «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».
Известия
Клуб намерен произвести аналитический «апдейт» состояния экономики и политики на Дальнем Востоке и в Азии сквозь призму интересов и возможностей России.
Известия

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Чекунков: На ВЭФ подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»
Российская газета22:00
Чекунков на сессии «Валдая» указал три главных вызова для Дальнего Востока
Взгляд.ру21:49
Дальний Восток готовится к проведению Восточного экономического форума
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На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»
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