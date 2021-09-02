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На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» в пятый раз примет участие в работе Восточного экономического форума.
Известия
Все предыдущие годы в фокусе внимания Валдайского клуба на ВЭФ были вопросы, связанные с поворотом России на Восток.
РИА Новости
2 сентября состоится сессия клуба «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».
Известия
Сегодня "поворот" можно считать свершившимся фактом и уверенно заявить, что Россия присутствует в азиатском регионе.
РИА Новости

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Интервью на «России 24». Андрей Быстрицкий: Дальний Восток и Арктика – территории опережающего развития
Smotrim.ru23:34
Чекунков: На ВЭФ подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»
Российская газета22:00
На ВЭФ-2021 подпишут первые сделки по «дальневосточной концессии»
REGNUM22:37
Дальний Восток готовится к проведению Восточного экономического форума
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