Для детального анализа материала, из которых состоят зубы муравьёв, а также выявления их механических качеств (в том числе эластичности и прочности), исследователи применили атомно-зондовую томографию.С помощью ионных лучей, направленных на кончик муравьиного зуба, и тончайшей иглы, учёные взяли пробу материала.
Совместное заявление Ранее США и Украина по результатам прошедших переговоров Зеленского и Байдена обнародовали их совместном заявлении о стратегическом партнерстве, согласно которому Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.