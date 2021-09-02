Цинк делает зубы муравьёв острыми и крепкими

Для детального анализа материала, из которых состоят зубы муравьёв, а также выявления их механических качеств (в том числе эластичности и прочности), исследователи применили атомно-зондовую томографию.С помощью ионных лучей, направленных на кончик муравьиного зуба, и тончайшей иглы, учёные взяли пробу материала.