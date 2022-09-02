Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022".
"Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", - отметил министр.
В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин, сказал РБК представитель компании.
Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших».
Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует из перечня на сайте ведомства.