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Чекунков: большинство компаний не отказались от реализации проектов в ДФО из-за санкций

Несмотря на возникшие сложности из-за санкций недружественных стран, большинство инвесторов продолжили реализацию проектов на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналу Росконгресса "ВЭФ-2022".
РИА Новости
По его мнению, на длинной дистанции российские предприниматели выиграют, потому что станут сильнее — ведь алмаз кристаллизуется под давлением.
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"Сегодня инвесторы диверсифицируют как технологические, так и финансовые риски. Дополнительные стимул получила российская промышленность: мы видим, что процесс импортозамещения набирает обороты практически во всех отраслях", - отметил министр.
РИА Новости
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