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Чекунков: на первый этап создания города Спутник потребуется около ста миллиардов рублей

На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
РИА Новости
Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ.
РИА Новости
Чекунков отмечал, что новый город вместе с городом Артемом и Владивостоком станет первым миллионником в регионе.
Известия
По словам министра, соглашение о возведении города предусматривает долгосрочный план на 2,8 млн квадратных метров, который планируется реализовывать по частям.
Комсомольская правда

С чего всё началось

Чекунков: на первый этап создания города Спутник потребуется около ста миллиардов рублей
На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель такого проекта.
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

На первый этап строительства города Спутник понадобится 100 млрд рублей
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Глава Минвостокразвития: на первый этап создания Спутника уйдет 100 миллиардов рублей,
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Чекунков: на первый этап создания города Спутник потребуется около ста миллиардов рублей
РИА Новости04:59
Первый этап создания города Спутник потребует 100 млрд руб
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Первый этап создания города Спутник обойдется в 100 млрд рублей
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Первый этап строительства города Спутник потребует 100 миллиардов рублей
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Первый этап строительства города Спутник обойдется властям в 100 млрд рублей
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