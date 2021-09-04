На первый этап создания нового города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Соглашение о строительстве города у Владивостока было подписано на ВЭФ. Ранее Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель такого проекта.
Согласно результатам научной работы, опубликованной в журнале Circulation, сокращение сахара в готовых продуктах питания на 20% и в напитках на 40% может предотвратить 2,48 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний (таких как инсульты, сердечные приступы и остановка сердца), а также 490 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 750 тысяч случаев диабета.
В блоге PlayStation подчеркивается, что на витрине не будет никакой информации о предстоящей гарнитуре Sony PS5 VR, но после нее будут проведены интервью с разработчиками, в которых будут подробно описаны некоторые анонсы.
В музее-заповеднике «Царицыно» готовятся к масштабной выставке-фестивалю, посвященной театру времен Екатерины Великой, в Биологическом музее рассказывают о влиянии моллюсков на культуру и искусство, «Мультимедиа-арт-музей» открывает сразу семь новых экспозиций, а в музее «Садовое кольцо» предлагают заглянуть в Москву начала ХХ века в формате 3D.