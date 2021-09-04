Диетолог Сара Кошик: исключение сахара из рациона может спасти вашу жизнь

Согласно результатам научной работы, опубликованной в журнале Circulation, сокращение сахара в готовых продуктах питания на 20% и в напитках на 40% может предотвратить 2,48 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний (таких как инсульты, сердечные приступы и остановка сердца), а также 490 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 750 тысяч случаев диабета.