REGNUMЧекунков заявил об опережающем средние темпы производстве Дальнего ВостокаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетО том, чем сейчас живет Дальний Восток, на пленарном заседании в Совете Федерации рассказал министр по развитию региона Алексей Чекунков.Вместе-РФЗа восемь лет в интересах опережающего развития Дальнего Востока приято 62 федеральных закона.Дебри-ДВГосударственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме налоговых преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, уже окупились.ADVIS.ruПочти 7 тысяч человек получили бесплатные участки земли, более 5 тысяч семей воспользовались Дальневосточной ипотекой.ADVIS.ruЧитать далееСвернутьВместе-РФВместе-РФREGNUMDeita.ruPrimaMedia.ruРИА БиробиджанПодробнее о событииСенатор от ЕАО Юрий Валяев: Для строительства объектов социальной инфраструктуры необходим механизм поддержки субъектов ДФОРИА Биробиджан20:00Чекунков проинформировал сенаторов о мерах по социально-экономическому развитию ДФОДебри-ДВ19:09Чекунков назвал число семей, оформивших «Дальневосточную ипотеку»REGNUMвчера в 04:38Дальнему Востоку пересчитали вызовыКоммерсантъ17:05Дальневосточные гектар и ипотека: Алексей Чекунков ответил на вопросы сенаторовВместе-РФвчера в 10:24Чекунков отчитался Совфеду об ударных успехах производства в ДФОDeita.ru18:00Чекунков: до 30% мест в самолётах дальневосточного направления должны занимать льготникиПарламентская газетавчера в 04:22Показать ещёОценить3Поделиться