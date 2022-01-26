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Чекунков заявил об опережающем средние темпы производстве Дальнего Востока

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О том, чем сейчас живет Дальний Восток, на пленарном заседании в Совете Федерации рассказал министр по развитию региона Алексей Чекунков.
Вместе-РФ
За восемь лет в интересах опережающего развития Дальнего Востока приято 62 федеральных закона.
Дебри-ДВ
Государственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме налоговых преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, уже окупились.
ADVIS.ru
Почти 7 тысяч человек получили бесплатные участки земли, более 5 тысяч семей воспользовались Дальневосточной ипотекой.
ADVIS.ru

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