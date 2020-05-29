Общество
Мой БрянскСоставлен рейтинг восстановления городов после коронавируса
Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК. Уточняется, что рейтинг составлен на основе активности пользователей 2ГИС. Так, к 100% уровню еще не вышел ни один город.
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Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Хоккей
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" рассказал, как в Канаде относятся к президенту РФ Владимиру Путину.
Piter.tv 10:55
Общество
Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса
За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru 10:59
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
В линейке Toyota Land Cruiser Prado предложат 2,5-литровым 205-сильным двигателем с крутящим моментом 250 Нм, пару которому составит Direct Shift CVT.
Tvoe-avto.com 10:16
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей
Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 08:47
Общество
В Курской области начинают снимать ограничения
Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем 10:56
Здоровье
В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом
В Башкирии лечат пациентов с коронавирусом в 43 больницах. В Башкирии более 50 медицинских работников заразились коронавирусом.
Piter.tv 08:16
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Политика
Украина решила ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После восстановления контроля над народными республиками на востоке страны, киевская администрация намерена ликвидировать руководящие местные органы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Хакасия-Информ 27 мая в 23:15
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12