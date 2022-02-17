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Человечество тратит $1,8 трлн в год на разрушающие планету проекты

Ежегодно человечество тратит $1,8 трлн в год на субсидии, которые наносят ущерб окружающей среде.
Ведомости
В исследовании представлена разбивка EHS по отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство, добычу ископаемых видов топлива, морское рыболовство, транспорт и водные ресурсы.
Ведомости
«Вредные субсидии должны быть перенаправлены на защиту климата и природы, а не на финансирование нашего собственного вымирания».
Ведомости
В 2021 году ООН сообщила, что почти 90 процентов субсидий, ежегодно предоставляемых фермерам, наносят ущерб здоровью людей, усугубляют климатический кризис, разрушают природу, а также способствуют неравенству и вытесняют мелких фермеров с рынка.
Lenta.ru

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