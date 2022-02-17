В 2021 году ООН сообщила, что почти 90 процентов субсидий, ежегодно предоставляемых фермерам, наносят ущерб здоровью людей, усугубляют климатический кризис, разрушают природу, а также способствуют неравенству и вытесняют мелких фермеров с рынка.
В Олимпийском комитете России, комментируя ситуацию, указали, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря и проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой, как и все остальные пробы, взятые в ходе Олимпиады.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в ведомстве.