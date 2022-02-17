В 2021 году ООН сообщила, что почти 90 процентов субсидий, ежегодно предоставляемых фермерам, наносят ущерб здоровью людей, усугубляют климатический кризис, разрушают природу, а также способствуют неравенству и вытесняют мелких фермеров с рынка.