Кино
ТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI 25 сентября в 10:27
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook приобрела стартап CTRL-Labs, занимающийся созданием программного обеспечения, которое позволяет осуществлять управление компьютерами с помощью поступающих из мозга импульсов.
Rostov gazeta 24 сентября в 12:15
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Происшествия
По запросу США в Испании задержан гражданин России
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru 17:46
Общество
Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства
Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Политика
США ввели новые санкции против россиян
Министерство финансов ввело санкции против фирмы Maritime Assistance, которая является "подставной компанией" "Совфрахта", а также против ее сотрудников Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова.
Реальное время вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Подруга актрисы Кэмерон Диас сообщила о ее беременности
Голливудская актриса Кэмерон Диас ждет ребенка, такую новость сообщила СМИ ее подруга.
OAnews 11:33
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 06:30
Экономика
Медведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства.
Солидарность 05:28
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию
Компания «GM-АВТОВАЗ» объявила о выходе на рынок внедорожника Chevrolet Niva в новой комплектации SL, что расшифровывается как «Суперлайт».
АвтоВзгляд 06:24
Хоккей
Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»
Финский нападающий Патрик Лайне заключил новый контракт с «Виннипегом».
Sportbox.RU 15:08
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ не опускает рук и будет бороться»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят надеется показать достойный результат на «Гран-при России».
Спорт-Экспресс 12:13
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку».
REGNUM 04:33
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза
Дни24 вчера в 09:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.
ТК Звезда 17:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Здоровье
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
Авторадио 11:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12