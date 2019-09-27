Кино

ТАССТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

РИА Новости11:56

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

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Третьему «Человеку-пауку» — быть

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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

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Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке

Lenta.ru11:45

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

ТАСС11:35
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По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
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Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
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За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства.
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МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
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Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку».
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79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза

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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3

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ТК Звезда 17:37
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

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В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
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