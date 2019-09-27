Кино
ТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Шоу-бизнес
Загадочная смерть Владимира Турчинского
Неожиданная смерть Владимира Турчинского стала настоящим потрясением.
Собеседник вчера в 19:53
Политика
Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права
Страны Запада все чаще подменяют универсальные конвенции своими собственными правилами, что является нарушением международного права.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43
Политика
СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Общество
Шнуров отреагировал на закон о запрете курения на балконах
Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело 26 сентября в 13:15
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 26 сентября в 01:06
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 26 сентября в 05:26
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк
Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва вчера в 11:38
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Политика
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Известия вчера в 22:10
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России.
РИА Новости вчера в 23:23
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск вчера в 10:12
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru вчера в 06:36
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:39
Авто
Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59
Наука
Ученые открыли новый способ передачи квантовой информации
Мир открыл для себя новый метод передачи информации о состоянии электронов.
Политическая Экспертиза 26 сентября в 10:38
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Здоровье
Что поможет сохранить кишечник здоровым, сообщили специалисты
Зарубежные специалисты сообщили, что может помочь сохранить кишечник здоровым.
Питерские заметки 25 сентября в 10:34
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 вчера в 19:01
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02