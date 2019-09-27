Кино

ТАССТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

РБКвчера в 16:21

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Газета.Ruвчера в 16:30

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

ТАССвчера в 11:35

Человек-паук останется во вселенной Marvel

Дождьвчера в 12:06

Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

РИА Новостивчера в 11:56

Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке

Lenta.ruвчера в 11:45

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Российская газетавчера в 12:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 18:53
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Собеседник вчера в 19:53
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Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права

Страны Запада все чаще подменяют универсальные конвенции своими собственными правилами, что является нарушением международного права.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Общество

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СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.
Коммерсантъ вчера в 21:49
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело 26 сентября в 13:15
Политика

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 26 сентября в 01:06
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
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Шоу-бизнес

Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк

Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Известия вчера в 22:10
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье России.
РИА Новости вчера в 23:23
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«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики

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Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров

Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru вчера в 06:36
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:39
Авто

Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
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Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Lenta.ru вчера в 12:59
Наука

Ученые открыли новый способ передачи квантовой информации

Мир открыл для себя новый метод передачи информации о состоянии электронов.
Политическая Экспертиза 26 сентября в 10:38
Политика

Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
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В Якутии столкнулись два парома

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Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
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Что поможет сохранить кишечник здоровым, сообщили специалисты

Зарубежные специалисты сообщили, что может помочь сохранить кишечник здоровым.
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Общество

ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»

С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 вчера в 19:01
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 25 сентября в 08:02
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Том Холланд
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