Кино

ТАССТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

РБК16:21

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Газета.Ru16:30

Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке

Lenta.ru11:45

Человек-паук останется во вселенной Marvel

Дождь12:06

Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

РИА Новости11:56

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Российская газета12:22

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

ТАСС11:35
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Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
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США ввели новые санкции против российских структур

Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна, передаёт РИА Новости.
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Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

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Общество

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Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru вчера в 22:09
Футбол

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На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Финансы

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.
ТАСС 03:09
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Песков пошутил о толстом телефоне Путина

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Газета.Ru 16:23
Футбол

Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы

Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру 01:20
Футбол

Глушаков вспомнил встречу с Хави

Спорт-Экспресс 13:24
Политика

ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
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Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 25 сентября в 18:10
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
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Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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Экономика

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В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
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В ОНФ предложили «обогреть» молодых врачей

Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач".
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Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров

Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
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Здоровье

Медики назвали главные признаки микроинсульта

Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
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Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии

Парламент Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
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Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

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После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.
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Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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