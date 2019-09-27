Кино
ТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Политика
США ввели новые санкции против российских структур
Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 10:57
Политика
В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.
RT на русском 17:09
Общество
В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе
Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru вчера в 22:09
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Финансы
Курс доллара вырос до 64,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.
ТАСС 03:09
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 25 сентября в 06:11
Политика
Песков пошутил о толстом телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru 16:23
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру 01:20
Футбол
Глушаков вспомнил встречу с Хави
Спорт-Экспресс 13:24
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей вчера в 18:11
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 25 сентября в 18:10
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Здоровье
В ОНФ предложили «обогреть» молодых врачей
Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач".
ТВ Центр 04:49
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Здоровье
Медики назвали главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии
Парламент Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Росбалт 04:14
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском 15:44
Политика
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.
Российская газета 20:34
Кино
Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания вчера в 05:11
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22