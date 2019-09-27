Кино

ТАССТАССЧеловек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Он также заявил о планах студии запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя.
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Человек-паук останется в киновселенной Marvel

РБК16:21

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Газета.Ru16:30

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Российская газета12:22

Человек-паук останется во вселенной Marvel

Дождь12:06

Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony

РИА Новости11:56

Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке

Lenta.ru11:45

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

ТАСС11:35
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