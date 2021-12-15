ИнтерфаксЧеловек погиб при наезде машины на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге"В аварии на Невском проспекте один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.ИнтерфаксНа большой скорости машина наехала на переходивших дорогу по пешеходному переходу людей.Мегаполис онлайнОдин пешеходов погиб на месте, другой был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.Петербургский дневникКак сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, ссылаясь на слова очевидцев, виновник ДТП был настолько пьян, что буквально не стоял на ногах.Life.ruЧитать далееСвернуть78.ru78.ruLife.ruПятый каналРЕН ТВТелеканал 360°Smotrim.ruТелеканал Санкт-ПетербургPiter.tvИзвестияНТВТК ЗвездаКП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургНародные новостиНевские НовостиPeterburg NewsФонтанка.РуВесьмаИзвестияNewia.ruФорпост Северо-Запад78.ruПетербургский дневникФАНВечерняя МоскваGazeta.SPbЦарьград. Санкт-ПетербургПодробнее о событииТаксист, спровоцировавший смертельное ДТП на Невском, неоднократно нарушал ПДДПетербургский дневник18:56Человек погиб при наезде машины на пешеходов на Невском проспекте в ПетербургеИнтерфаксвчера в 15:54«Фольксваген», сбивший людей на Невском проспекте, летел на красныйТелеканал Санкт-Петербург16:01В центре Петербурга машина сбила двух человек на пешеходном переходе, один мужчина погибВесьмавчера в 15:31Появилось видео задержания насмерть сбившего пешехода в Петербурге водителяИзвестия17:45В ДТП на Невском погибла девушкаФонтанка.Ру16:07Кадры задержания водителя, насмерть сбившего пешехода в ПетербургеРЕН ТВ16:49Показать ещёОценить127Поделиться