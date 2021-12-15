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Человек погиб при наезде машины на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

"В аварии на Невском проспекте один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс
На большой скорости машина наехала на переходивших дорогу по пешеходному переходу людей.
Мегаполис онлайн
Один пешеходов погиб на месте, другой был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Петербургский дневник
Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, ссылаясь на слова очевидцев, виновник ДТП был настолько пьян, что буквально не стоял на ногах.
Life.ru

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