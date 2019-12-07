Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧеловек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени

В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел на улице Павла Шарова.
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