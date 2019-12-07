Происшествия
Газета.RuЧеловек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени
В четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел на улице Павла Шарова.
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Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Происшествия
Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком
Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
Космос
Резервный «Глонасс» запустят в начале 2020 года, сообщил источник
Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" для замены отказавшего на орбите аппарата планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Здоровье
Медики рассказали, как быстрее всего избавиться от кашля
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Фигурное катание
Авербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-при
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух скептически отнесся к перспективам действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в финале Гран-при, который в настоящее время проходит в Турине.
Политика
СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Авто
Продажи Ford Focus продолжают расти в Европе
Здоровье
В омскую медицину вложат 34 млрд рублей
На здравоохранение Омской области в ближайшие пять лет потратят 34 миллиарда рублей.
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Наука
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Армия и оружие
США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.
Культура
На «Русских сезонах» в Германии побывали несколько миллионов человек
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что фестиваль "Русские сезоны", проходящий в Германии, охватил 90 городов.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
На развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась «мусорной», заявили зарубежные биологи.
Армия и оружие
НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю
Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Авто
Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети
На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.