Происшествия
ИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.
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Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт 08:13
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Экономика
Агентство Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти»
Международное рейтинговое агентство Moody’s подготовило отчет, посвященный оценке финансовой устойчивости компании «Роснефть».
Lenta.ru вчера в 12:47
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Политика
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
Политика
Украина потребует экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан России
Генеральная прокуратура Украины проинформировала соответствующие госорганы Белоруссии о намерении потребовать экстрадиции для задержанных 29 июля граждан России, сообщает 1 августа пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Facebook.
ИА Красная Весна 08:12
Культура
«Это пятно он никогда не смоет». Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
РИА Новости 08:42
Хоккей
Хоккеист Микко Лехтонен вернулся в «Йокерит»
Защитник Микко Лехтонен вернулся в финский "Йокерит", сообщается на сайте команды КХЛ.
РИА Новости 10:00
Футбол
«Спартак» представил форму на следующий сезон
Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Здоровье
В Воронежской области выявили 89 новых случаев коронавируса
За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 89 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб.
Вести Воронеж 03:41
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Футбол
«Спартак» объявил о трагедии в семье нападающего Соболева
Metaratings 04:53
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
Происшествия
В Крыму задержан организатор перевозки после ДТП с 9 жертвами
Росбалт вчера в 19:35
Футбол
Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»
Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.
Матч ТВ 08:36
Политика
Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли
Уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы.
News.ru 10:13
Футбол
Сёмин заявил, что не знаком с Николичем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.
RT на русском 10:05
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Армия и оружие
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российским супероружием
RuNews24.ru 30 июля в 23:02