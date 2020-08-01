Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

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