Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
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Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.В источнике
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