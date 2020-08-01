Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.В источнике
Подробнее о событии
Агентство Москва

«Аэрофлот»: Топливозаправщик повредил фюзеляж самолета в результате столкновения в аэропорту Шереметьево

Агентство Москва06:40
РБК

В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

РБК03:26
Телеканал 360°

Бензовоз врезался в самолет в Шереметьево. Фото

Телеканал 360°03:14
РИА Новости

Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео

РИА Новости04:25
Москва 24

«Аэрофлот» прокомментировал столкновение топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

Москва 2404:58
ТАСС

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

ТАСС03:37
РЕН ТВ

Фото с места столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево

РЕН ТВ03:01

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском12:31

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru06:23
61