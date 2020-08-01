Происшествия

ИзвестияИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.
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«Аэрофлот»: Топливозаправщик повредил фюзеляж самолета в результате столкновения в аэропорту Шереметьево

Агентство Москва06:40

В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

РБК03:26

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

ТАСС03:37

Бензовоз врезался в самолет в Шереметьево. Фото

Телеканал 360°03:14

«Аэрофлот» прокомментировал столкновение топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

Москва 2404:58

Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео

РИА Новости04:25

Фото с места столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево

РЕН ТВ03:01
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RT на русском 07:08
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Экономика

Apple впервые стала дороже Saudi Aramco

Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:22
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной

ФАН вчера в 21:08
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

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Общество

Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

Газета.Ru 04:07
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Общество

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
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Общество

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Общество

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Интерфакс 05:07
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Врачи предупредили об облысении при коронавирусе

COVID-19 может вызывать облысение, предупреждают врачи из США. Это происходит преимущественно из-за стресса, связанного с болезнью.
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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на один год.
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Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
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Политика

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Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
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Армия и оружие

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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Здоровье

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Пандемия коронавируса унесет порядка 4 тысяч жизней украинцев.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека.
Известия 07:44
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Политика

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
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Общество

В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Местные правоохранители разыскивают злоумышленников и голову статуи. Будущий советский маршал родился в 1896 году в Варшаве.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Слуцкий провел переговоры с главой Меджлиса Ирана

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран и провел переговоры с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
ТАСС 09:08
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