Происшествия
ИзвестияЧеловек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.
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Происшествия
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
RT на русском 07:08
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 09:08
Экономика
Apple впервые стала дороже Saudi Aramco
Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:22
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Общество
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Здоровье
Врачи предупредили об облысении при коронавирусе
COVID-19 может вызывать облысение, предупреждают врачи из США. Это происходит преимущественно из-за стресса, связанного с болезнью.
Газета.Ru 08:17
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на один год.
Чемпионат 08:59
Наука
Главе региона презентовали проекты с использованием технологии искусственного интеллекта
Онлайн-встречу с представителями организаций и компаний, разработчиками проектов по искусственному интеллекту провела Наталья Комарова.
Открытый регион - Югра 05:26
Кино
Премьеру «Феи» с Хабенским покажут в летнем кинотеатре
1 августа стартует сезон и в летнем кинотеатре Москино, расположенном в Парке искусств "Музеон".
Российская газета 09:10
Культура
Ахеджакова резко прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Московский Комсомолец 09:00
Здоровье
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
Здоровье
На Украине увеличили прогноз смертности от COVID-19
Пандемия коронавируса унесет порядка 4 тысяч жизней украинцев.
Новостной фронт 08:52
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека.
Известия 07:44
Политика
Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»
Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС 06:38
Общество
В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Местные правоохранители разыскивают злоумышленников и голову статуи. Будущий советский маршал родился в 1896 году в Варшаве.
ЗакC.Ру вчера в 03:25
Армия и оружие
США допускают развертывание гиперзвуковых ракет
США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер вчера в 15:23
Армия и оружие
Слуцкий провел переговоры с главой Меджлиса Ирана
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран и провел переговоры с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
ТАСС 09:08